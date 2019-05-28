На ликвидацию последствий паводка на Закарпатье понадобится около 100 млн гривен, - и.о. главы ОГА

Для ликвидации последствий паводка, от которого пострадала Закарпатская область, по предварительным подсчетам, потребуется около 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей и дамб. Об этом рассказал и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, пишет УНН.

"Есть поврежденные в результате паводка гидротехнические сооружения, насыпи, дамбы. Для их восстановления нужно много денег - примерно 100 млн грн, по предварительным подсчетам", - рассказал он.

Точная сумма ущерба будет озвучена через несколько недель.

"Вчера в районах, пострадавших от паводка, были созданы комиссии. Они начинают по специальной методике, разработанной правительством, документировать объекты, которые повреждены. Это работа на несколько недель, и только тогда мы получим окончательную картину средств, которые нам нужны ", - сообщил Галас.

Сегодня на Закарпатье остаются подтопленными около сотни дворов, рассказал чиновник. Остаются подтопленными около 500 га сельскохозяйственных угодий, дороги и частные дома уже свободны - вода либо сошла сама, либо ее откачали.

Напомним, в Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает.