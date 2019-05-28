В одесской колонии введен особый режим

Временно запрещены свидания с родственниками и вход для СМИ.

В Южной исправительной колонии №51 введен особый режим, предусмотренный статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины. Об этом сообщает межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, пишет "Думская".

В учреждении усилили охрану и надзор за осужденными, временно отменили свидания с ними, посещение их близкими родственниками и другими лицами. Кроме того, колонию закрыли для средств массовой информации.

"Дополнительно информируем, что время, на протяжении которого осужденным не предоставляются свидания в связи с переводом учреждения исполнения наказаний на режим особых условий, засчитывается в срок, после окончания которого осужденные могут их получить. О прекращении режима особых условий будет сообщено дополнительно", — отмечается в сообщении.

В колонии отметили, что в результате беспорядков пострадали 15 сотрудников ведомства, четверых госпитализировали. В результате поджога была уничтожена значительная часть объектов инфраструктуры и другое имущество. Жилая зона колонии обесточена.

ГБР начала расследование бунта, прокуратура завела по факту вчерашних событий два уголовных дела.