НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Убийца львовянина Тараса Познякова получил пожизненный срок

Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, угоне автомобиля и убийстве.

Убийца львовянина Тараса Познякова получил пожизненный срок
Дмитрий Голуб на суде
Фото: zaxid.net

Киево-Святошинский районный суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве Тараса Познякова, в апреле 2016 года выехал из Львова в Киев, взял попутчиков через онлайн-сервис BlaBlacar и пропал.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Суд признал Голуба виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Приговор зачитывали около двух часов. Сам Голуб присутствовал на заседании. В течение 1,5 лет он был отстранен от участия в заседаниях суда "за хамское поведение, нецензурную лексику и угрозы".

Напомним, Тарс Позняков 4 апреля 2016 года на собственном авто выехал из Львова в направлении столицы. Связь с ним пропала в 25 км от столицы в районе села Бобрица. В последний раз камеры зафиксироавли Познякова на заправке. С ним в машине находилось еще три человека.

Через несколько дней автомобиль Познякова нашли в гаражном кооперативе под Киевом.

Полиция начала расследование по статье "умышленное убийство", а двух подозреваемых - 36-летнего Дмитрия Голуба, жителя Черновцов и 25-летнего Луана Кингисеппа, гражданина России - объявили в розыск.

Бывший боец "Правого сектора" Голуб с позывным "Тоф" был арестован в 2016 году. При обыске по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия правоохранители нашли у него ноутбук, на котором обнаружили его регистрацию на сайте BlaBlaCar и переписку с Позняковым.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также