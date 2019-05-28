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Трансляция ​пресс-конференции "Семья - сердце Украины"

Мероприятие проводится при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

LB.ua ведет трансляцию пресс-конференции «Семья - сердце Украины» при участии представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВЦиРО) по случаю проведения в Киеве 8 июня 2019 Всеукраинского шествия в защиту прав детей и семей.

Участники пресс-конференции:

  • Виталий Кривицкий, председатель ВСЦиРО, епископ Киево-Житомирской епархии, Римско-Католическая Церковь в Украине (РКЦ)
  • Евстратий (Зоря) - Заместитель Председателя управления внешних церковных связей в Украине, архиепископ Черниговский и Нежинский, Православная Церковь Украины (ПЦУ)
  • Алексей Петров, митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей в Украине, Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ)
  • Рустам Гафури, шейх, заместитель Муфтия Украины, Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ)
  • Анатолий Козачок, пeрвый заместитель старшего епископа Украинской Цeркви Христиан Веры Евангeльськой (УЦХВЕ).

Основные вопросы для обсуждения:

  1. Роль семьи в современном обществе. Какой должна быть государственная семейная политика и чем могут помочь церкви и религиозные организации?
  2. Что и кому нужно делать, чтобы преодолеть такие проблемы, как рост числа разводов, насилия в семье, поощрение абортов и суррогатного материнства.
  3. Какие опасности для семьи кроются в гендерной идеологии?
  4. Цель проведения ежегодной Всеукраинской Иди на защиту прав детей и семей. Как будет проходить шествие 8 июня 2019.

Организаторы: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. В состав ВСЦиРО входят 16 церквей и религиозных организаций, среди которых православные, греко-и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейское и мусульманское религиозные объединения и одна межцерковная организация. С 06.03.2019 года председателем ВСЦиРО стал Виталий Кривицкий, епископ Римско-Католической Церкви в Украине, Ординарий Киево-Житомирский.

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