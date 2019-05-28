Сутки на Донбассе прошли без потерь

Боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска четырежды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"27 мая вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п. Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Николаевки Второй, в частности, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также у н.п. Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, и вблизи н.п. Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики один раз из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции ВСУ вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал на передовой в Луганской области, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье.