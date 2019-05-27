Пів яблука та Атени: що є нового в українському правописі

На сайті Інституту мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України з’явився повний текст нової редакції Українського правопису . Три роки над ним працювала Національна комісія з правопису. Інститут мовознавства також наводить короткий конспект змін . Умовно вони стосуються двох великих груп: змін у написанні слів і варіантних доповнень до чинної норми правопису.

“Це не перша комісія з правопису — дискусії тривають близько ста років. У різних книжках ми зустрічаємо і міт, і міф, слово інтернет-видання і з дефісом, і без. Причини такої ситуації потрібно було шукати на практиці. Радості і радости, Атени і Афіни — практика такого словотвору іде ще від так званого "скрипниківського правопису". Він проіснував досить недовго, але утвердився в українській діаспорі закордоном, у історичних документах. Тобто багато людей хотіли б підтвердження того, що це існує", - наа прохання LB.ua нововведення прокоментувала завідувачка відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН та членка-кореспондентка НАН України Світлана Єрмоленко.

Єрмоленко каже, що деякі нововведення для нашої мови незвичні: "Наприклад, фемінітиви — це не правописне питання, а соціально-культурне. У міжнародних документах ми все частіше зустрічаємо слова, які позначають жінок у професії. Ми не можемо зупинити цю тенденцію, ми маємо призвичаюватися, що роль жінки буде відображатися у назвах різних професій. Це зовсім не означає, що усі будуть писати так, як написано в цій редакції. Так само, звичайно, це не буде враховуватися у складанні ЗНО. Ми просто знайшли компроміс і домовилися про варіативність”.

Як тепер правильно

БЕЗ ВАРІАНТІВ

проєкт, проєкція (так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-)

плеєр, конвеєр, феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах, єті (звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я)

Дікенс, Те́керей, Бе́кі та інші (буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к, тому пишемо без подвоєння приголосних -кк-)

мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт, преміумклас, мультимільйонер та інші (пишемо разом слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-; так само пишемо разом слова з першим іншомовним компонентом: анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-, але за традицією контр-адмірáл)

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо)

півострів, півзахисник, півмісяць (пишемо разом, якщо пів з наступним іменником у формі 3 називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини)

бізнес-план, буй-тур, допінг-контроль, дур-зілля, жар-птиця, інтернет-видання, інтернет-послуга (другий іменник складного слова визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим)

російське прізвище Донской → Донський, російське прізвище Трубецкой → Трубецький (закінчення -ой передаємо через -ий, виняток Лев Толстой)

священник, годинник, віконниця, денний, законний та інші (подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я))

законний — законність — законно, туманний — туманність — туманно та інші (дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н)

Міносвіти, Святвечір, адмінресурс та інші (складноскорочені слова, мішані та складові абревіатури й похідні від них пишемо разом)

Жигулі, Памперс та інші (назви товарних знаків, марок виробів пишемо з великої букви)

жигулі, памперси (пишемо з малої букви, якщо вживається як загальна назва: “Він приїхав на старих обшарпаних «жигулях»”)

твітер, ґуґл (назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви)

мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія» (назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках, але назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок: “РНБО ввела санкції проти Яндекса”)

автентиичний, автобіограафія, автомобіль, авторитет, автохтон (у словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав)

Українська православна церква, Українська греко-католицька церква, Національний банк України, Організація економічного співробітництва і розвитку, Міжнародний валютний фонд, (перше слово у назві церков, органів влади, установ і організацій, товариств і об’єднань пишемо з великої літери)

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України (пишемо всі слова з великої літери у назвах найвищих органів влади і державних установ)

ДОПУСКАЮТЬСЯ ВАРІАНТИ

Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер та інші(у прізвищах та іменах людей іншмовного походження допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г і шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ)

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат, аудиторія і авдиторія та інші(у запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти)

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен, Афіни і Атени та інші (у словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність)

ирій та ірій, ірод та ирод (на початку слова звичайно пишемо і, але деякі слова мають варіанти з голосним и; це стосується українських та давнозасвоєних слів)

радості й радости, любові й любови, Білорусі й Білоруси (іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и)

УТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ НА ОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ

авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, фігуристка та інші (найуживанішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними типами основ)

верстальниця, набірниця, порадниця, учениця та інші (суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед до основ на -ник та -ень)

кравчиня, плавчиня, продавчиня, майстриня, філологиня (суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на -ень та на приголосний)

дияконеса, патронеса, поетеса (суфікс -ес- рідковживаний)