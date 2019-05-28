МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
Алекс Фергюсон на один матч возглавил "Манчестер Юнайтед" (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В среду в Киеве до +27 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью +16…+18 градусов.

​В среду в Киеве до +27 градусов, без осадков
Фото: electraua.info

В среду, 29 мая, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами существенные дожди, грозы, кое-где град, ветер южный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +17…+25 градусов.

В Карпатах существенные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

28 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+24 градуса, в районе Приморского +16 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также