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В понедельник в Киеве возможны дожди, днем до +26 градусов

Осадки не прогнозируются только на юге и востоке Украины.

В понедельник в Киеве возможны дожди, днем до +26 градусов
Фото: kyivcity.gov.ua

27 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градуса.

Об этом говорится в проогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, только в Черновицкой области без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +21...+27 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23...+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8..+15 градусов, днем +22..+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +21...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.

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