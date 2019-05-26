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Боевики в субботу шесть раз обстреляли позиции военных на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Боевики в субботу шесть раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Фото: Стоп-кадр видео Анатолия Степанова

В субботу, 25 мая, в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Все случаи нарушения режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстреляли позиции Объединенных сил вблизи поселка Опытное из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза у населенного пункта Пески из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала дня в воскресенье произошел один обстрел возле села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что 24 мая боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС. Один военный погиб и один был ранен.

23 мая было 11 обстрелов и один раненый.

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