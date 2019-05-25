Военный самовольно покинул часть на Волыни и совершил самоубийство

Военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады ВСУ в пятницу, 24 мая, самовольно покинул воинскую часть во Владимире-Волынском и совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Фейсбук.

"Во время построения личного состава воинской части было обнаружено незаконно отсутствующего военнослужащего. Командованием воинской части были организованы мероприятия по установлению его места пребывания", - рассказали в бригаде.

После обеда того же дня поступила информация о том, что тело пропавшего военного обнаружили за пределами части, в квартире, которую он арендовал - мужчина совершил самоубийство, говорится в сообщении.

"Военнослужащий проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно и служебных проблем не было. Никакой записки, которая могла указывать на причину такого поступка, не оставил ", - отметили в бригаде.

По данному факту правоохранителями Владимира-Волынского внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство. В настоящее время полиция проводит подробное выяснение всех обстоятельств события.

Также назначено служебное расследование командиром воинской части.

Напомним, ранее на Закарпатье на гранате подорвался контрактник. Полиция начала расследование с пометкой "самоубийство".