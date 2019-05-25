Полиция освободила из рабства 80 человек в "ребцентре" Житомирской области
Полиция освободила из рабства 80 человек в "ребцентре" Житомирской области
Петиция за отставку Зеленского собрала более 44 тыс. подписей
Петиция за отставку Зеленского собрала более 44 тыс. подписей
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"
На Банковой прошла акция протеста "Украина - не рояль"
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
​Зеленский отменил назначение сотрудника администрации Порошенко в Нацсовет
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет
Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии
Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Военный самовольно покинул часть на Волыни и совершил самоубийство

Он проходил службу в 14 бригаде ВСУ.

Военный самовольно покинул часть на Волыни и совершил самоубийство
Фото: cow.org.ua

Военнослужащий 14 отдельной механизированной бригады ВСУ в пятницу, 24 мая, самовольно покинул воинскую часть во Владимире-Волынском и совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Фейсбук.

"Во время построения личного состава воинской части было обнаружено незаконно отсутствующего военнослужащего. Командованием воинской части были организованы мероприятия по установлению его места пребывания", - рассказали в бригаде.

После обеда того же дня поступила информация о том, что тело пропавшего военного обнаружили за пределами части, в квартире, которую он арендовал - мужчина совершил самоубийство, говорится в сообщении.

"Военнослужащий проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно и служебных проблем не было. Никакой записки, которая могла указывать на причину такого поступка, не оставил ", - отметили в бригаде.

По данному факту правоохранителями Владимира-Волынского внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство. В настоящее время полиция проводит подробное выяснение всех обстоятельств события.

Также назначено служебное расследование командиром воинской части.

Напомним, ранее на Закарпатье на гранате подорвался контрактник. Полиция начала расследование с пометкой "самоубийство".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также