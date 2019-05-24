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С начала суток на Донбассе ранен один военный

Боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранен один военный
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате один боец был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил: 3 раза вблизи города Авдеевка и села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; 2 раза у населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.

Напомним,  ранее президент Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации на Донбассе и "нормандском формате".

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