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​Итальянский суд вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву 12 июля, ему грозит 17 лет лишения свободы

Ему вменяют соучастие в убийстве итальянского репортера в 2014 году возле Славянска.

​Итальянский суд вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву 12 июля, ему грозит 17 лет лишения свободы
Фото: Arsen Avakon/instagram.com

Итальянская прокуратура попросила приговорить нацгвардейца Виталия Маркива к 17 годам лишения свободы. Приговор будет вынесен уголовным судом города Павия в середине июля.

По информации LB.ua, 24 мая в Павии состоялось очередное заседание по делу Маркива, в ходе которого прокурор попросил признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли возле Славянска в 2014 году с мерой наказания в виде 24 года лишения свободы.

В то же время он предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли.

Следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов.

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор.

Напомним, что заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого Виталий Маркив был задержан 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Роккелли скончался от осколочного ранения 24 мая 2014 года возле Славянска. С Роккелли погиб также российский переводчик Андрей Миронов и был ранен французский стрингер Вильям Рогульон.

Власти Украины неоднократно отрицали причастность к гибели Роккелли. Ближайшие позиции сил АТО тогда действительно находились на горе Карачун, но на протяжении суток 24 мая украинские силовики не применяли минометы в этом районе. В то же время на протяжении последних суток террористические группы в Славянске неоднократно производили минометные обстрелы позиций украинских силовиков.

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