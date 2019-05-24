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Портнов зарегистрировал в ГБР третье заявление против Порошенко

Портнов обвиняет его в отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов.

Портнов зарегистрировал в ГБР третье заявление против Порошенко
Андрей Портнов
Фото: golospravdy.com

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко", - написал Портнов.

"Кроме того, сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском", - добавил он.

Фото: t.me/PortnovUA/719

Фото: t.me/PortnovUA/719

Напомним, 20 мая Портнов подал первое заявление в ГБР на Порошенко, обвинив его в государственной измене и попытке захватить власть.

Во время президентства Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене.

19 мая Портнов вернулся в Украину.

В команде президента Владимира Зеленского официально отрицают причастность Портнова к ней. Однако, по данным LB.ua, нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Зеленского в Верховной Раде.

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