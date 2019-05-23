«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
ГлавнаяПолитика

Коломойский о Портнове: "Он мне там помогает кое в чем"

"Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений".

Коломойский о Портнове: "Он мне там помогает кое в чем"
Фото: стоп-кадр из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Он сказал, что недавно встречался с Портновым, пил с ним кофе и разговаривал об "одном юридическом вопросе, связанном с зарубежными процессами".

"Он мне там помогает кое в чем. Он так заматерел в этом вопросе, когда он отбивался от 800 гривен, от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь", - считает олигарх.

"Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений. Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 гривен", - добавил Коломойский.

При этом он не уточнил в каком именно деле ему помогает Портнов, только отметив, что он ему "юридически помогает лет 20" также, когда олигарх жил за границей.

Также он ответил, поддерживает ли Портнова в том, что он подает заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ на Петра Порошенко и его окружение.

"Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", - считает Коломойский.

Ранее Коломойский рассказал, что консультирует "партию мэров" Кернеса и Труханова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также