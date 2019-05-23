Приватбанк подал иск к Коломойскому в США

Государственный Приватбанк подал иск против бывшего акционера финансового учреждения Игоря Коломойского в суд США.

Эту информацию theBabel подтвердил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Иск подали в Канцелярский суд штата Делавэр.

В Приватбанке пока не комментировали детали иска и пообещали обнародовать в ближайшее время.

На американском юридическом портале Law360 говорится, что иск касается также другого экс-акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова и их с Коломойским инвестиционных компаний. Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Напомним, что весной 2019 года государство проиграло Коломойскому несколько исков, связанных с национализацией Приватбанка.

Она состоялась в декабре 2016 года. Правительство Украины национализировало Приватбанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Коломойский говорил, что хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов за Приватбанк.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Коломойского и Боголюбова.