​Томаш Фиала заявил об угрозе оттока инвестиций из Украины из-за назначения Зеленским людей из орбиты Коломойского

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского, а дальнейшие назначения на высокие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут повлечь отток инвестиций из Украины.

Такое мнение выразил президент Европейской бизнес-ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну - отреагировали на вот эти первые назначения отрицательно. Первая реакция негативная", - сказал он на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества".

Дальнейшие назначения сообщество инвесторов также оценит как сигнал, добавил Фиала.

"Чем больше будет среди назначений людей с орбиты Коломойского, тем больше это приведет к росту стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже случиться отток инвестиций", - сказал он в кулуарах форума.

По его словам, у инвесторов возникает скепсис относительно дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, крайне важного для привлечения инвестиций в страну.

"Сложно представить, как человек с орбиты Коломойского

(глава Администрации президента Андрей Богдан, - ред.), который занимался обратным, сейчас изменит направление деятельности на 180 градусов и будет действовать не во благо олигархов, а на благо страны", - отметил Фиала.

Он обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

"Назначение Абромавичуса и Данилюка мы считали бы положительным сигналом. Зеленский презентовал их инвесторам и внешнему миру как людей, к мнению которых он прислушивается. Но сейчас мы пока их не видим среди назначений", - сказал Фиала.

"Назначение Геруса представителем президента в Кабмине я не назвал бы суперпозитивным маркером", - добавил он.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

В то же время он отметил, что Украине крайне необходимо привлечь хотя бы один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

"Без этого мы не получим и макрофинансовой помощи от ЕС, Всемирного банка. Придется заимствовать огромную сумму на внешних и внутренних рынках. Инвесторы умеют это считать - и в таком случае требовать гораздо более высокой доходности. Нам это обойдется очень дорого", - сказал он.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

По состоянию на 13.00 - МВФ опроверг отъезд миссии из Украины.

Во второй половине дня Кабинет министров официально подтвердил, что миссия МВФ может досрочно прекратить работу в Украине, но пока что переговоры продолжаются.

В настоящее время МВФ продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.