На следующей неделе Зеленский встретится с миссией МВФ

Встреча состоится, как изначально и было запланировано.

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями миссии МВФ. Об этом говорится в пресс-службе Президента.

Отмечается, что встреча состоится по изначальному плану.

На данный момент представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

По состоянию на 13.00 - МВФ опроверг отъезд миссии из Украины.

Во второй половине дня Кабинет министров официально подтвердил, что миссия МВФ может досрочно прекратить работу в Украине, но пока что переговоры продолжаются.

В настоящее время МВФ продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.