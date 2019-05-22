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МВФ опроверг отъезд миссии из Украины

"Эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти".

МВФ опроверг отъезд миссии из Украины
Фото: fdlx.com

Международный валютный фонд опроверг отъезд миссии из Украины.

Пресс-служба представительства фонда в Украине сообщила, что представители миссии пока остаются в Киеве.

"Представительство МВФ в Украине информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти", - говорится в сообщении.

Утром 22 мая агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и "сегодня или завтра" вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.

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