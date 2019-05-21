SAS возобновит полеты в Украину спустя 8 лет перерыва

Полеты будут осуществляться из Осло в Киев.

Скандинавские авиалинии SAS (Scandinavian Airlines) возобновят полеты в Украину спустя 8 лет перерыва. Рейсы начнут осуществятся с осени 2019 года. Об этом сообщает ресурс Аvianews.

Авиаперевозчик откроет прямые рейсы из Осло в Киев между аэропортами Гардермуэн и Борисполь с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Первый рейс запланирован на 26 октября 2019 года. Полеты будет осуществлять самолет Boeing 737-700.

Из Киева вылеты будут в 14:00, из Осло в 09:30. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Продажа авиабилетов на маршрут уже открыта, стоимость - от 154 евро в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.

Отмечается, что пользователи из Украины пока не могут зайти на сайт авиакомпании, поскольку система выдает ошибку 403 "доступ запрещен".

Напомним, с октября британский перевозчик British Airways остановит полеты между Киевом и Лондоном из-за их коммерческой невыгодности.