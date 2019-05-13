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​Windrose намерена запустить авиарейс из Киева в Одессу с 4 июля

Рейсы будут выполняться два раза в неделю -  по четвергам и воскресеньям.

​Windrose намерена запустить авиарейс из Киева в Одессу с 4 июля
Windrose
Фото: Крылья

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров"), которая специализируется на чартерных перевозках, намерена запустить прямой рейс "Киев - Одесса" с 4 июля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают "Українські Новини".

Рейсы будут выполняться два раза в неделю -  по четвергам и воскресеньям.

В четверг самолет из Одессы будет отправляться в 15:40, а в воскресенье - в 21:45. Время в пути — 1 час 20 минут.

Стоимость билета в одну сторону от 1 200 гривен.

Напомним, Госавиаслужба Украины одобрила заявки украинской авиакомпании Windrose на выполнение рейсов из Одессы в Тель-Авив.

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Источник: "Украинские новости"
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