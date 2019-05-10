Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день

Частота выполнения рейсов увеличится с 27 октября.

"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день
Фото: Laudamotion

С 27 октября этого года авиакомпания Lauda (Laudamotion), с августа 2018 года контролируемая авиаперевозчиком Ryanair, увеличит частоту выполнения рейсов из Киева в Вену до ежедневной. Об этом свидетельствует система продаж билетов Ryanair, передает "Интерфакс-Ураина".

На данный момент лоукостер летает между Киевом и Веной пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Рейсы из Киева в Вену также выполняют авиакомпании МАУ, WizzAir и Austrian Airlines.

Как указано на сайте авиакомпании, флот Lauda состоит из 19 самолетов производства Airbus. Полеты осуществляются по 49 направлениям в 18 странах.

Напомним, авиакомпания Lauda с 6 ноября откроет рейс "Киев - Штутгарт (Германия)". Стоимость билетов стартует от 23 евро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также