"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день

С 27 октября этого года авиакомпания Lauda (Laudamotion), с августа 2018 года контролируемая авиаперевозчиком Ryanair, увеличит частоту выполнения рейсов из Киева в Вену до ежедневной. Об этом свидетельствует система продаж билетов Ryanair, передает "Интерфакс-Ураина".

На данный момент лоукостер летает между Киевом и Веной пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Рейсы из Киева в Вену также выполняют авиакомпании МАУ, WizzAir и Austrian Airlines.

Как указано на сайте авиакомпании, флот Lauda состоит из 19 самолетов производства Airbus. Полеты осуществляются по 49 направлениям в 18 странах.

Напомним, авиакомпания Lauda с 6 ноября откроет рейс "Киев - Штутгарт (Германия)". Стоимость билетов стартует от 23 евро.