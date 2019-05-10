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Uber в Украине отказался от водителей авто на "евробляхах"

Ранее от нерастаможенных авто отказались "Уклон" и "Таксифай".

Uber в Украине отказался от водителей авто на "евробляхах"
Фото: wealthdaily.com

Компания Uber в Украине сообщила водителям, зарегистрированным в системе, что отказывается от "евроблях". С 9 мая сервис не принимает новых водителей с автомобилями на иностранной регистрации, сообщает ain.ua.

С этой же даты при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (к примеру, страхового полиса), такие документы в компании отклоняют. При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки.

Ранее от "евроблях" отказались службы такси "Уклон" и "Таксифай". Присоединиться к этим службам могут только водители растаможенных автомобилей с украинской государственной регистрацией.

Напомним, 24 мая заканчивается переходный период, ограничивавший штрафы для водителей "евроблях". Штраф за вождение нерастаможенного авто поднимется до 170 тыс. гривен.

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