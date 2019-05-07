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С 24 мая повысятся штрафы за вождение нерастаможенных автомобилей

Льготный период оформления автомобилей заканчивается.

С 24 мая повысятся штрафы за вождение нерастаможенных автомобилей

Государственная фискальная служба предупреждает об ужесточении штрафных санкций с 24 мая за нерастаможенные авто на еврономерах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До 23 мая в Украине действуют либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах. После этой даты при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда.

При этом предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Штрафные санкции предусмотрены и за управление водителем транспортным средством, в отношении которого нарушены сроки его временного ввоза или перемещения в таможенном режиме транзита.

Напомним, с 25 ноября 2018 по 19 февраля 2019 года граждане Украины осуществили таможенное оформление 195,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

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