Украинская авиакомпания Windrose будет летать из Одессы в Тель-Авив

Госавиаслужба Украины одобрила заявки украинской авиакомпании Windrose ("Роза Ветров") на выполнение рейсов из Одессы в Тель-Авив. Об этом заявлено в соответствующем решении, опубликованном на сайте Госавиаслужбы.

По итогам заседания комиссии, Госавиаслужба дала право компании Windrose на летать рейсом Одесса - Тель-Авив с частотой три раза в неделю и неограниченным сроком действия права на эту воздушную линию.

При этом авиакомпаниям SkyUp и "Atlasjet Украина" было отказано в полетах по указанной воздушной линии с частотой два рейса в неделю. Последней, регулятор еще отказал в возможности эксплуатации воздушной линии Киев - Измир (Турция) с частотой три рейса в неделю.

Авиакомпании "Эйр Таурус" Госавиаслужба разрешила осуществлять полеты в Зимбабве (Хараре, Булавайо, Масвинго, Чиредзи, Кариба, Виктория Фолс, Хванге).

Также регулятор отказал авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во внесении изменения в документ о праве на эксплуатацию воздушной линии Киев – Париж.

Напомним, с конца марта 2019 года Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair анонсировала запуск рейсов из Одессы в четырех направлениях: в Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин. Первые пассажиры смогут отправиться в Краков уже в июне этого года. Три других направления - в Катовице, Вроцлав и Берлин - начнут работать в октябре.