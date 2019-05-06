В понедельник утром в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Около 10 часов утра он пришвартовался у 18-го причала морвокзала.

Об этом сообщает "Думская".

Это уже второй визит разведчика в Одессу. Впервые он зашел к нам 19 декабря прошлого года и был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата наших военных моряков Россией.

HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он находился в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми.

По предварительной информации, корабль пробудет в Одессе до 9 мая.

Фото: dumskaya.net

"Эхо" считается гидрографическим и разведывательным судном. Он был принят на вооружение Королевского флота в марте 2003 года. Длину судна - 91 метр, ширина - 17 и осадка 5,5 метров; водоизмещение - около 4000 тонн, скорость - 15 узлов. Экипаж судна составляет 72 человека.

Фото: dumskaya.net

Вооружение HMS Echo H87 состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 23 апреля в Киеве на заводе "Кузница на Рыбальском" спустили на воду средний разведывательный корабль, построенный для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.