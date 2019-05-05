Мэй призвала оппозицию поддержать соглашение по Brexit на фоне провальных результатов на местных выборах

Переговоры между консерваторами и лейбористами возобновятся во вторник.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин должен заключить соглашение по Brexit после плохих результатов обеих партий на местных выборах. Об этом пишет Reuters.

"Лидеру оппозиции я говорю следующее: давайте послушаем, что избиратели сказали на местных выборах, и на мгновение отложим наши разногласия. Давайте договоримся", - сказала Мэй.

Высокопоставленные консерваторы заявили, что в субботу возросла потребность в компромиссе после результатов местных выборов, а лидер шотландского отделения Консервативной партии заявил, что сделка с лейбористами может быть заключена в течение нескольких дней.

В течение последних нескольких недель обе стороны ведут переговоры о соглашении по Brexit, которое может получить большинство в парламенте. Британские депутаты уже трижды отклонили соглашение британского премьера.

Переговоры между консерваторами и лейбористами возобновятся во вторник.

Напомним, Консервативная партия Британии, которую возглавляет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на местных выборах получила худший с 1995 года результат, потеряв более 1300 мест в местных советах. Консерваторы потеряли контроль над 49 из 248 местных советов. Лейбористской партии, возглавляемая Джереми Корбином, потеряла шесть местных советов и 86 депутатов.