Британский политик получил около $4 млн за помощь в снятии санкций с компании российского олигарха

Член парламента несколько месяцев летал в Москву и в Вашингтон, чтобы составить договор о снятии санкций.

Член британского парламента Грег Баркер получил денежное вознаграждение - около 4 млн долларов - за переговоры о снятии санкций Соединенных Штатов Америки из компании En+ Group Plc, которая принадлежит российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Баркер в течение несколько месяцев совершал поездки в Вашингтон, Лондон и Москву, чтобы составить договор между Министерством финансов США и Дерипаской. Переговоры завершились соглашением о выходе Дерипаски из компании En+ Group Plc, которая владеет контрольным пакетом акций алюминиевого гиганта United Co. Rusal. После чего Минфин США предложил снять санкции с нескольких компаний Дерипаски.

По данным источников, за помощь в снятии санкций с компании он получил денежное вознаграждение в размере от 3,9 млн до 5,2 млн долларов.

Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов Америки не смог добиться сохранения санкций против компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Сообщалось, что санкции будут сняты с нескольких компаний Дерипаски, среди которых "Русал", ОАО "Евросибэнерго" и En+.

Американские санкции введены против Дерипаски и восьми контролируемых им компаний, "Русал" - главный актив миллиардера. Однако у него и сейчас нет контрольного пакета в компании. По данным "Интерфакса", Дерипаска контролирует 48,13% "Русала".

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, чьи слова приводятся в документах OFAC, "Русал" попал под санкции из-за Дерипаски, и американское правительство не собиралось вредить людям, работающим на компанию.