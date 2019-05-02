Ассанж не согласен на экстрадицию в Штаты

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил в лондонском суде в четверг, что его работа защитила "многих людей" и отказался согласиться на экстрадицию в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты обратились с просьбой об экстрадиции Ассанжа, которого обвиняют в заговоре с целью совершения компьютерного вмешательства с максимальным наказанием в пять лет.

На предварительном слушании в Вестминстерском мировом суде, на вопрос, согласен ли Ассанж на экстрадицию в Штаты, обвинияемый сказал: "Я не хочу сдаваться для экстрадиции. Я журналист, завоевавший множество наград и защищающий многих людей".

Сегодняшнее заседание проходит по видеосвязи. Накануне Ассанж прибыл в суд Саутуорка для участия в заседании по обвинению в нарушении залога. Суд приговорил его к 50 неделям заключения.

Напомним, Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию или Соединенные Штаты. В начале апреля он покинул посольство и сразу же был арестован.