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Учителям во Флориде разрешили носить оружие в школу

Год назад в одной из местных школ застрелили 17 человек.

Учителям во Флориде разрешили носить оружие в школу
Фото: wikipedia.org

Нижняя палата парламента штата Флорида 1 мая одобрила законопроект, который разрешает учителям носить в школу оружие. Инициативу поддержали 65 парламентариев, против высказались 47, пишет Reuters.

Сенат Флориды одобрил законопроект еще на прошлой неделе 22 голосами "за" при 17 "против". Губернатор штата Рон Десантис тоже говорил, что одобряет решение. 

Закон принят в качестве расширения программы "Страж", которую приняли после массовой стрельбы в школе Паркленда в феврале 2018 года. Тогда бывший ученик убил из полуавтоматической винтовки 17 человек и ранил еще 17.

Сейчас приходить на работу с оружием могут только сотрудники, которые не работают учителями, например, уборщики и спортивные тренеры. Теперь это будет будет разрешено и учителям, которые должны пройти 144-часовой курс обучения владению огнестрельным оружием.

Советы школьных округов штата сами будут решать, вооружать ли учителей, которые у них работают. По данным агентства, это планируют сделать 40 из 67 округов.

Противники инициативы возражали, что решить проблему оружия увеличением количества оружия невозможно.

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