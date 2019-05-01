Правительство США достигнет ограничения по государственному долгу во второй половине года

Если парламент не согласится поднять или снять ограничения, США перестанет брать займы уже в период с июля по декабрь этого года.

Правительство США будет вынуждено прекратить занимать деньги в период с июля по декабрь, если Вашингтон не согласится на законодательное снятие ограничений государственного долга. Об этом сегодня министерство финансов страны, пишет агентство Reuters.

Достижение так называемого "потолка долга" может спровоцировать дефолт США по долгам и немедленную рецессию, - риск, который стал постоянным аспектом политики США за последнее десятилетие.

Текущий лимит задолженности был установлен в марте. Казначейство смогло продолжать заимствовать средства у инвесторов, используя такие учетные меры, как ограничение государственных платежей в пенсионные фонды государственного сектора.

"Казначейство ожидает, что чрезвычайные меры будут исчерпаны где-то во второй половине 2019 года", - заявил заместитель помощника министра финансов Брайан Смит.

Уолл-стрит также считает, что казначейство исчерпает свои полномочия по заимствованиям в третьем или четвертом квартале, согласно протоколу заседания консультативного комитета финансистов казначейства.

Долговой потолок уже влияет на то, как правительство финансирует собственные расходы. Ожидается, что выпуск казначейских векселей - краткосрочных долговых обязательств - будет постепенно снижаться во втором квартале из-за ограничений потолка долга, сказал Смит.

Напомним, в феврале этого года госдолг США превысил 22 триллиона долларов. Рост госдолга ускорился после того, как в декабре 2017 года по инициативе Трампа была проведена налоговая реформа. В результате федеральный бюджет недополучил 1,5 триллиона долларов. На уровень задолженности также повлияли законы об увеличении расходов на военные и внутренние нужды.