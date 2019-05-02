Процесс Украины против России в Гаагском суде покажут онлайн

Суд в Гааге будет показывать онлайн заседания по делу "Украина против России". Трансляция будет вестись на сайте арбитража.

Об этом говоорится в заявлении на сайте суда.

Отмечается, что слушание дела начнется 10 июня 2019 года. В этот день с 10:00 до 13:00; с 14:30 до 17:30 (с возможностью дополнительного времени с 17:30 до 18:00) будет выступать представители России.

Во вторник, 11 июня, с 10:00 до 13:00; с 14:30 до 17:30 (с возможностью дополнительного времени с 17:30 до 18:00) будут выступать представители Украины.

Трансляция будет вестись на сайте арбитража в режиме онлайн.

Второй этап устных прений состоится, 13 и 14 июня. В четверг, 13 июня 2019 года (9:30 - 13:00) будет выступать представители России, а в пятницу, 14 июня (14:00 - 17:30) - Украины.

Напомним, Трансляция заявлений будет вестись на сайте арбитража в режиме онлайн.

Второй этап устных прений, указывается в документе состоится, 13 и 14 июня. В четверг, 13 июня 2019 года (9:30 - 13:00) будет выступать представители России, а в пятницу, 14 июня 2019 года (14:00 - 17:30) будет выступать Украина.

Напомним, ранее прокуратура Гаагского трибунала установила 1,2 тыс. фактов преступлений на Донбассе.