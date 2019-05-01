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В Казахстане прошли массовые задержания на акциях за бойкот выборов

9 июня в стране будут выбирать президента.

В Казахстане прошли массовые задержания на акциях за бойкот выборов
Фото: azattyq.org

В столице Казахстана Нур-Султане (бывшая Астана) и городе Алматы 1 мая прошли массовые задержания на несанкционированных антиправительственных митингах.

"1 мая в Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе, несмотря на официальное обращение Генеральной прокуратуры, состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан... В городах Нур-Султан и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации ДВК [Демократический выбор Казахстана, лидер - Мухтар Аблязов, разыскиваемый в Украине], нарушали общественный порядок. Силами полиции были приняты меры к восстановлению общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате в столице и Алматы в отделы полиции доставлено 80 граждан", - цитирует Tengrinews.kz официальное заявление МВД Казахстана.

По данным казахской службы Радио Свобода, на акциях в Центральном парке Алматы и у здания бывшего конгресс-холла в Нур-Султане протестующие требовали бойкотировать досрочные президентские выборы в Казахстане 9 июня.

"Нур-Султан – не моя столица, Токаев – не мой президент, Дарига – не мой спикер сената", - такие лозунги звучали на митингах.

1 мая в стране отмечают День единства народа Казахстана. В городах проходят официальные мероприятия. В Нур-Султане с поздравительной речью выступил бывший президент Нурсултан Назарбаев, в Алматы - действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Внеочередные выборы в Казахстане назначены на 9 июня.

Живущий за рубежом экс-банкир и критик действующей власти Казахстана Мухтар Аблязов, лидер движения "Демократический выбор Казахстана", запрещенного казахстанским судом как "экстремистское", призвал сторонников собираться 1 мая на акции протеста, чтобы заявить о бойкоте грядущих выборов.

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