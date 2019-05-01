Берлускони перенес экстренную операцию

Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони прооперировали в связи кишечной непроходимостью. Политика экстренно госпитализировали утром во вторник, 30 апреля, перед представлением кандидатов его партии на выборах в Европарламент.

Об этом сообщает агентство France Presse.

Берлускони госпитализировали в больницу Сан Рафаэля в Милане с сильными болями в животе. Сообщается, что операция прошла успешно, жизнь политика вне опасности, в ближайшие дни его выпишут из больницы.

"Спасибо всем за любовь и за многочисленные сообщения. Я в хорошей форме и готов к этой избирательной кампании!" - написал Берлускони на своей официальной странице в Фейсбуке.

По данным партийных источников, у Берлускони возникла непроходимость тонкой кишки, связанная, в свою очередь, с удалением его желчного пузыря 40 лет назад.

Напомним, Берлускони бизнесмен находится под следствием по обвинению в подкупе свидетелей для дачи ложных показаний о его вечеринках.

Партия Берлускони "Forza Italia" претендует на места в Европарламенте, а в Италии в настоящее время находится в оппозиции, с 105 депутатами в нижней палате парламента на 630 мест.