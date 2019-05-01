Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
ГлавнаяМир

Берлускони перенес экстренную операцию

Хирургическое вмешательство было связано с кишечной непроходимостью.

Берлускони перенес экстренную операцию
Фото: EPA/UPG

Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони прооперировали в связи кишечной непроходимостью. Политика экстренно госпитализировали утром во вторник, 30 апреля, перед представлением кандидатов его партии на выборах в Европарламент.

Об этом сообщает агентство France Presse.

Берлускони госпитализировали в больницу Сан Рафаэля в Милане с сильными болями в животе. Сообщается, что операция прошла успешно, жизнь политика вне опасности, в ближайшие дни его выпишут из больницы.

"Спасибо всем за любовь и за многочисленные сообщения. Я в хорошей форме и готов к этой избирательной кампании!" - написал Берлускони на своей официальной странице в Фейсбуке.

По данным партийных источников, у Берлускони возникла непроходимость тонкой кишки, связанная, в свою очередь, с удалением его желчного пузыря 40 лет назад.

Напомним, Берлускони бизнесмен находится под следствием по обвинению в подкупе свидетелей для дачи ложных показаний о его вечеринках.

Партия Берлускони "Forza Italia" претендует на места в Европарламенте, а в Италии в настоящее время находится в оппозиции, с 105 депутатами в нижней палате парламента на 630 мест.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также