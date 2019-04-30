​Трамп поручил ввести плату за подачу прошений об убежище

Президент США Дональд Трамп распорядился ужесточить правила подачи прошений об убежище.

Как сообщает "Голос Америки", 29 апреля Трамп подписал президентский меморандум, в котором поручил министерству юстиции и министерству внутренней безопасности в течение 90 дней ввести ряд новых правил, ужесточающих политику предоставления убежища, в том числе установить сбор за подачу соответствующего заявления.

Для многих просителей даже небольшая плата может оказаться непреодолимым препятствием.

Трамп также распорядился ввести правила, которые бы лишали бы людей, въехавших в страну нелегально, права на работу до рассмотрения их заявлений. В настоящее время просителям убежища, которые въезжают в страну как легально, так и нелегально, разрешают работать, пока их ходатайства рассматриваются в судах.

В соответствии с американскими законами, лица, обратившиеся за убежищем, у которых есть обоснованные опасения на счет возвращения, могут обратиться за пересмотром решения в иммиграционных судах. Подавляющее большинство просителей в конечном итоге проигрывают в суде, но могут жить и работать в США на протяжении нескольких месяцев или даже лет, в течение которых их заявления рассматриваются.

Напомним, что в сентябре 2018 года госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США находятся 800 тыс. человек, ожидающих решения вопроса о предоставлении политубежища.

С 2000 года число тех, чей вопрос был решен положительно, составило более полутора миллиона человек, а постоянный вид на жительство получили 4.1 млн заявителей