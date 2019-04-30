​Россиянин, повредивший картину "Иван Грозный убивает своего сына" в Третьяковке, получил 2,5 года колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2.5 годам колонии общего режима Игоря Подпорина, который 25 мая 2018 года повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" (также известна как "Иван Грозный убивает своего сына") в Третьяковской галерее.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Признать Подпорина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия), и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре.

При этом суд зачел в срок наказания время с момента задержания из расчета день под арестом за полтора дня в колонии общего режима. Таким образом, в заключении ему осталось провести чуть больше года.

Адвокат осужденного заявила, что приговор будет обжалован.

Подпорина - 37-летнего уроженца Узбекистана, долгое время проживавшего в Воронежской области, задержали 25 мая 2018 года после того, как он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

В декабре 2018 года главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила, что весь проект реставрации полотна Репина финансирует спонсор, это "значительная сумма", но не захотела озвучивать конкретные цифры. В апреле 2019 году в "Третьяковке" сообщили, что специально созданная для этого мастерская приступила к реставрации картины "Иван Грозный и сын его Иван", которую было решено "передублировать" на другой холст.

Напомним, власти США планируют вернуть Украине картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", написанную 107 лет назад художником Михаилом Паниным. На ней изображена сцена из 16-го века: русский царь Иван IV, известный как Иван Грозный, выезжает со свитой из кремлевских ворот.

Картина пропала из художественного музея Днепра во время оккупации города в 1941 году, а недавно была обнаружена в частном доме в штате Коннектикут.