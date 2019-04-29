На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления

По меньшей мере 296 членов избирательных комиссий умерли из-за переутомления во время выборов в Индонезии.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на EFE.
Избирательная комиссия страны сообщила, что еще 2151 человек почувствовал недомогание из-за ручного подсчета избирательных бюллетеней.
Участие в выборах приняли 80% из 193 миллионов избирателей. Каждый избиратель должен был заполнить по пять бюллетеней, в день выборов в стране работали 800 тысяч избирательных участков, подсчет бюллетеней проводился вручную.
17 апреля избиратели в Индонезии одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, а также членов региональных и местных законодательных органов.
По данным соцопросов, победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Джоко Видодо. Избирательная комиссия объявит окончательные результаты 22 мая.