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​В Шри-Ланке после терактов запретили одежду, закрывающую лицо

Запрет касается любых видов одежды и головных уборов, которые мешают идентификации.

​В Шри-Ланке после терактов запретили одежду, закрывающую лицо
Фото: EPA/UPG

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился запретить одежду, закрывающую лицо. Запрет вступил в силу немедленно.

Об этом говорится в твиттере Сирисены.

Запрет касается любых видов одежды и головных уборов, которые закрывают лицо человека и "мешают его идентификации". Отмечается, что на такой шаг власти пошли из соображений безопасности.

На прошлой неделе Сирисена после серии терактов запретил две исламистские группировки, пишет "Интерфакс-Украина". В частности, вне закона оказалась группировка "Таухид джамаат", боевиков которой считают основными подозреваемыми в организации серии взрывов.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло 8 взрывов, в том числе в католических храмах во время утренней службы и в пятизвездочных отелях. Несколько взрывов совершили смертники. В результате терактов погибли 253 человека, более 400 получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя террористы "Исламского государства".

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