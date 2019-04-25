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Шри-Ланка снизила данные о погибших в результате терактов

Число погибших снижено с 359 до 253 человек.

Шри-Ланка снизила данные о погибших в результате терактов
Фото: EPA/UPG

Жертвами серии недавних терактов на Шри-Ланке стали на сто человек с лишним меньше, чем было объявлено ранее, передает DW.

 

По результатам аутопсии, число погибших снижено с 359 до 253 человек, сообщили власти Шри-Ланки в четверг, 25 апреля.

По заявлению министерства здравоохранения страны, после серии кровопролитных взрывов в пасхальное воскресенье 21 апреля многие изувеченные тела погибших были посчитаны дважды. Ведомство не сделало каких-либо уточнений по погибшим из числа иностранных граждан.

В результате нападений на три пятизвездочных отеля и три христианских храма в Шри-Ланке, а также еще двух более поздних взрывов ранены также 485 человек, 149 из них по-прежнему находятся в больницах.

Напомним, утром в воскресенье, 21 апреля, когда католики отмечали Пасху, у храмов и отелей на Шри-Ланке была совершена серия взрывов. Днем позже при попытке обезвредить бомбу у церкви в столице Коломбо произошел еще один взрыв, никто не пострадал. Власти страны возложили ответственность за нападения на исламистскую группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

Украинцев среди погибших нет.

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