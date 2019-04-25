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Греческий Boeing без разрешения приземлился в Кишиневе

Самолет прибыл из Бухареста, у него не было разрешений ни для вылета, ни для прилета.

Греческий Boeing без разрешения приземлился в Кишиневе
Архивное фото
Фото: Wikipedia

В аэропорту Кишинева задержали Boeing 737-800 греческой авиакомпании, который прилетел в Молдову без разрешения.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Государственного Органа Гражданской Авиации (ГОГА) Ирина Бодолика.

По ее словам,  в четверг самолет вторгся без разрешения в воздушное пространство Молдовы и сделал несколько кругов над Кишиневом, после чего авиационные власти приказали ему приземлиться.

"Сразу после приземления в кишиневском аэропорту сотрудниками ГОГА был проведен осмотр самолета. Ничего подозрительного обнаружено не было. В самолете были только члены экипажа - трое мужчин и одна женщина. Выяснилось, что они вылетели из Бухареста. У самолета не было необходимых разрешений для вылета, как и для прилета", - рассказала Бодолика.

В Молдове начали расследование в связи с этим инцидентом.

До выяснения всех обстоятельства самолет останется в аэропорту Кишинева.

Напомним, в марте самолет British Airways прилетел в шотландский Эдинбург вместо немецкого Дюссельдорфа.

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