​Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден в четверг, 25 апреля, объявил, что будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

"Мы ведем борьбу за душу этой страны", – заявил бывший вице-президент в видеообращении, призвав избирателей не допустить переизбрания Дональда Трампа на второй срок.

Байден восемь лет занимал пост вице-президента при президенте-демократе Бараке Обаме и с 2014 года плотно занимался ситуацией в Украине. В 2015 году он как-то пошутил, что общается с президентом Украины Петром Порошенко больше, чем с собственной женой.

Весной 2016 года под давлением Байдена был уволен генпрокурор Виктор Шокин.

Сейчас Байдену 76 лет, и в случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом США.

Однако для этого ему необходимо победить не только Трампа, но и почти 20 других кандидатов от Демпартии, среди которых - Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Кори Букер, Кирстен Джиллибранд, Камала Харрис, Эми Клобушар и другие.