Берни Сандерс на предвыборном митинге в Вашингтоне, 09 июня 2016 года

Американский сенатор Берни Сандерс в интервью Vermont Public Radio объявил, что будет в 2020 году баллотироваться в президенты США.

Объясняя свое решение, он сказал, что "нынешний обитатель Белого дома" позорит Соединенные Штаты. "Я думаю, что он патологический лжец. Я думаю, что он расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, который зарабатывает дешевые политические баллы нападками на меньшинства, в том числе на нелегальных мигрантов", - заявил Сандерс.

Сенатор признал, что нынешняя кампания будет очень сильно отличаться от минувшей, когда он стал единственным серьезным соперником Клинтон.

В настоящее в кандидаты от демократов метит более десятка человек, в том числе пять коллег Сандерса по Сенату - Кори Букер, Кирстен Джиллибранд, Камала Харрис, Эми Клобушар и Элизабет Уоррен.

В 2016 году Сандерс участвовал в праймериз Демократической партии, но уступил Хиллари Клинтон. Ему уже 77 лет, но Сандерс утверждает, что здоров и полон энергии.