​16 штатов обжаловали решение Трампа объявить чрезвычайное положение

16 американских штатов во главе с Калифорнией обжаловали решение президента Дональда Трампа объявить чрезвычайное положение ради строительства стены на границе с Мексикой.

Как сообщает "Голос Америки", иск поддержали генпрокуроры Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Гавайев, Иллинойса, Мэн, Мэриленда, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Орегона и Виргинии.

Истцы утверждают, что президент использовал предлог искусственно созданного кризиса, связанного с незаконной иммиграцией, для объявления чрезвычайного положения.

В документе говорится, что федеральные средства, выделенные на борьбу с наркотиками, для военного строительства и инициатив в правоохранительной сфере, теперь будут направлены на строительство стены на границе США и Мексики.

Строительство стены вдоль южных границ Калифорнии и Нью-Мексико нанесет непоправимый ущерб природным ресурсам этих штатов.

Дело будет рассматривать Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Напомним, Конгресс США выделил на строительство стены Трампа только 1,3 млрд долларов вместо требуемых президентом 5,7 млрд долларов. В связи с этим он решил объявить режим чрезвычайного положения, которое предоставляет ему полномочия распоряжаться деньгами в обход парламента.

Стена на границе с Мексикой - одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Он утверждал, что за стену будет платить Мексика.