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Умер герой легендарного снимка "Поцелуй" с дня окончания Второй мировой

Джордж Мендонса не дожил два дня до своего 96-летия.

Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет, передает NBC News.

Мендонса скончался в результате инсульта в приюте для престарелых в Мидлтауне, штат Род-Айленд. Он не дожил два дня до своего 96-летия, сообщила его дочь Шарон Моллер.

Джордж Мендонса
Фото: nbcnews.com
Джордж Мендонса

14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке после объявления 33-м президентом США Гарри Трумэном об окончании войны с Японией собралась ликующая толпа более чем из 2 млн человек. 21-летняя Фридман тогда была ассистентом стоматолога, прямо с рабочего места вместе с остальными она выбежала на улицу, когда услышала об окончании войны. В тот момент к ней подошел молодой моряк Мендонса, которого она до этого ни разу не встречала, и поцеловал. Молодую пару запечатлел фотограф Альфред Эйзенштадт.

Впоследствии это фото было перепечатано в журнале Life, моментально став для всех американцев символом победы во Второй мировой войне. Фотография известна во всем мире как "Поцелуй", но ее настоящее название - "День победы над Японией на Таймс-сквер".

Сама Фридман признавала, что поцелуй "не был чем-то романтическим", а просто спонтанным "празднованием победы". Как рассказывал Мендонса, у него в тот день было свидание с другой медсестрой, Ритой Петри, на которой он позже женился.

Почти полвека более 30 американцев претендовали на звание героев снимка. Однако расследование Лоуренса Веррии, обнародованное в книге The Kissing Sailor доказывает, что на фото изображены именно Мендонса и Фридман.

Медсестра Грета Циммер Фридман, которую целует на фотоснимке Мендонса, скончалась в сентябре 2016 года на 93-м году жизни.

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