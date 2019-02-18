Мюнхенская конференция по безопасности 2019: мир не стал понятней, а война невозможной

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, как и ранее, подтвердила, что несмотря на свою престижность и большое количество VIP-гостей конкретных и глобальных последствий от нее ожидать не приходится.

Фото: EPA/UPG Канцлер Германии Ангела Меркель (слева) и Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (в центре) во время Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019.

55-я Мюнхенская конференция по безопасности традиционно одно из наиболее резонансных событий в сфере внешней политики. Тема этой конференции - «Великий пазл: кто соберет составляющие?».

Такое название Конференции связано с тем, что на международной арене происходят изменения, которые ведут к утрате доверия, разрушаются международные институты, которые формировались на протяжении многих лет. А это способствует продолжению старых и созданию новых конфликтов в разных точках мира и усилению новых факторов неопределенности.

Руководитель конференции Вольфганг Ишингер в ходе своего выступления отметил, что ответственные лица в международной политике должны предпринимать более активные действия для решения локальных конфликтов, а не занимать выжидательную и согласительную позицию с тем, что происходит в мире.

Фото: EPA/UPG Вольфганг Ишингер выступает с речью во время открытия Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2019

«Недостаточно просто сидеть и ждать, пока институты, которые формировались много лет, разрушатся; нельзя сидеть и смотреть, как продолжаются старые конфликты в разных точках мира; недостаточно просто надеяться на то, что нас минует худшее развитие событий».

Несмотря на отмену своего участия в конференции президентом США и Франции, в мероприятии приняли участие более 500 представителей различных государств с разных континентов, которые были представлены на уровне глав государств и правительств, представителей министерств обороны и иностранных дел, а так же депутатов, журналистов, ученых, экспертов и представителей гражданского общества.

Самая большая переговорная площадка

На полях конференции традиционно прошло много двусторонних и многосторонних встреч, дебатов и консультаций. Но как и на других подобных мероприятиях самое интересное происходило за кулисами конференции, а львиная доля встреч прошла в кулуарах. Активно велась работа не только политиков и дипломатов, но и общественных деятелей и представителей гражданского общества.

Не пустовали специально отведенные организаторами конференции помещений для секретных переговоров, которых, по информации DW, насчитывалось не менее ста.

Все по максимуму пытались использовать широкое поле для коммуникационных и дипломатических возможностей. На разных уровнях происходило зондирование позиций, в той или иной мере выявлялись точки совпадения или сближения позиций.

Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: пресс-служба президента Фото: EPA/UPG Фото: пресс-служба президента

Не стал исключением и президент Украины. Петр Порошенко выступил на конференции, а также провел ряд встреч: с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Украины с НАТО; с канцлером Германии Ангелой Меркель, вице-президентом США Майком Пенсом, президентами Черногории Мило Джукановичем и Египта Абделем Фаттахом Аль Сиси, а так же ряд других переговоров и консультаций.

Станет ли Европа «игроком», а не «объектом» глобальной политики?

На протяжении практически всей Конференции речь шла о том, что представители не только Европейского Союза обеспокоены проблематикой европейской безопасности, а так же интенсификацией двусторонних отношений в этой сфере между европейскими странами.

Показательно, что в первый день Конференции на одной площадке работали европейские и британские политики: такой формат имел условно символическое значение и, как предполагалось, должен был стать символом того, что ЕС и Лондон намерены тесное сотрудничество и после Brexit.

Не случайно министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в ходе выступления подчеркнул приверженность его страны архитектуре европейской безопасности и желание и далее развивать активное сотрудничество в сфере безопасности в том числе на двустороннем уровне.

Фото: EPA/UPG Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

На дискуссии «Будущее кооперации в сфере обороны: общие силы?», схожую позицию высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он заявил, что выход Великобритании из ЕС не повлияет на уровень безопасности сообщества и не создаст проблем в этой сфере - ведь между Францией и Великобританией существует ряд договоренностей, которые касаются безопасности, включая и ядерную сферу, проведение совместных операций и сил быстрого реагирования и т.д.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в своей речи заверила, что военное сотрудничество с Великобританией будет продолжено несмотря на выход Лондона из ЕС.

Альтернатива ДРСМД как новая опора европейской безопасности не найдена

Одной из центральных тем конференции стало будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - одной из опор архитектуры безопасности в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс уже ведет работу над выработкой существования в условиях отсутствия данного соглашения. Отмечалось также, что за сохранение этого договора ответственна РФ, которая не утратила шанс вернуться к его соблюдению.

Фото: EPA/UPG Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Любопытной можно считать позицию министра иностранных дел Германиия Хайко Мааса, который, делая акцент на усиление Европы, призвал не только работать над новым договором, который мог бы стать альтернативой ДРСМД, но и подключить к новому соглашению о разоружении других игроков, среди прочего выделив Китай.

Тема ДРСМД важна и тем, что ставит вопрос об эффективности системы контроля над ядерным оружием. В этой связи оправданными можно считать оборонительные действия НАТО (и в перспективе ЕС) в этом вопросе, несмотря на заверения со стороны Альянса об отсутствии намерений включения в новую гонку вооружений и размещать большее количество ракеты в Европе (способных нести ядерные заряды).

Нормандский формат прошел стороной, но «Азовские санкции» были скоординированы

Как и на предыдущей конференции переговоры в формате «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) не состоялись. Однако тематика урегулирования ситуации на Донбассе обсуждалась на полях форума. Вместе с тем, активно обсуждался и вопрос санкций, направленных против Москвы. При этом обсуждалась не тематика введения санкций, а скорее механизмы их координации. Речь, в первую очередь идет об «азовском пакете» санкций против России.

Эта тема была ключевой во время встреч главы МИД Украины Павла Климкина и президента Порошенка с европейскими и американскими партнерами. Согласно заявлениям политиков, новый скоординированный пакет санкций (проект санкций составляет 124 страницы), будет применен уже в ближайшее время.

Кроме того, вероятнее всего речь будет идти о согласованных не только с ЕС, но и со США дополнительных санкциях против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах и агрессию в Украине.

Фото: EPA/UPG

Румыния готова усилить свое влияние в Черноморском регионе

Румыния в очередной раз подтверждает свой статус регионального лидера в пределах Черноморского региона. И это связанно не только председательствованием Бухареста в ЕС.

Румыния хочет играть еще более активную роль в Черноморском регионе, а поэтому апеллировала к сплоченности на восточном фланге НАТО. Тем более, что в Альянсе уже готова стратегия присутствия в этом регионе.

Ожидаемым стал призыв президента Румынии Клаусом Йоханнисом не только к НАТО, но и к ЕС усилить свое присутствие в Черном море в связи с последними провокациями России.

Важность Черноморского региона многими недооценивается, однако после последних событий стало понятно, насколько там нестабильная и сложная ситуация с безопасностью и экономическим развитием.

Румынский президент подтвердил позицию ЕС, что Брюссель «реализует свои решения по санкциям и должен делать это неуклонно, а НАТО должно усиливать свой потенциал сдерживания и обороны на восточном фланге...». Ведь в регионе ситуация в сфере безопасности сложная, что и актуализирует еще большее присутствие НАТО.

Фото: EPA/UPG Полиция возле отеля, где проходит 55-й Мюнхенская конференция

Россия: не в изоляции, но и не в топе

Россию не обошли вниманием большинство участников Конференции. При этом Москва упоминалась в разных тональностях и предложениях: от необходимости поиска альтернативных механизмов сотрудничества с нею, до необходимости пересмотреть принципы взаимоотношений.

С одной стороны, генсек НАТО подчеркнул важность диалога с Россией, хотя и признал, что реального прорыва от него ожидать не стоить. С другой стороны - глава МИД Великобритании Уильямсон обвинил Россию в «авантюризме», считая ее, как и ранее, основной угрозой безопасности в Европе.

По сравнению с предыдущей конференцией практически не изменилась позиция Германии. Берлин находиться в серединной позиции – поддерживая Украину по многим направлениям, при этом оставляет активное сотрудничество с РФ в вопросах «Северного потока-2».

Показательно, что Ангела Меркель прямо заявила, что Берлин не собирается исключать РФ с поля зрения, при этом заявив о бесперспективности для европейских государств разрыва отношений с Москвой в современной геостратегической ситуации.

На полях Конференции впервые после почти годового перерыва произошла встреча британских и российских дипломатов дел на уровне замминистров иностранных дел (Алана Данкана и Владимира Титова). По итогам встречи стороны не достигли каких-либо договоренностей, а было объявлено о сохранении существующих различий по многим вопросам.

Россия в пределах конференции, как и ожидалось, не оказалась в международной изоляции. Хотя и прорывными встречи российских дипломатов назвать нельзя. Озвученные более двадцати встреч и переговоров – далеко не тот показатель, на что рассчитывала Москва. Хотя глава российского МИДа и смог встретиться с генсеком НАТО, а так же президентами Молдавии и Сербии и министрами иностранных дел Германии, Бельгии и Нидерландов.

Фото: EPA/UPG Вице-президент США Майк Пенс и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019.

Противоречия между США и европейскими партнерами остались

Трения между американскими и европейскими партнерами никуда не делись и Мюнхенская конференция это ярко продемонстрировала. Камнем преткновения стал не только вопрос ассигнований на оборону, но и «Северного потока-2».

Наиболее ярким можно считать «обмен любезностями» между США и Германией. Последняя, хоть и поддерживает санкции против России, однако при этом категорически за «поток» и пока что не готова выделять необходимые 2% на оборону НАТО (нарастить расходы на оборону до 1,5% к 2024 году).

Американская сторона в лице вице-президента США Майкла Пенса, несмотря на готовность Берлина закупать американский сжиженный газ, выступает против «Северного потока-2» и призывает ЕС выделять больше денег на НАТО, а так же присоединиться к санкциям против Ирана.

В то же время нельзя говорить, что Мюнхенская конференция по безопасности прошла на фоне очевидного разлома в отношениях между США и Европой. Да, противоречия остались, но стороны отдают себе отчет в том, что они обречены на сотрудничество в рамках «семьи НАТО», а конфликтные ситуации, хоть и возникают, но будут решаться.

Конференция подтвердила роль площадки, на которой произошло множество разнообразных мероприятия неофициального и официального характера, в пределах которых обменивались мнениями и «сверяли часы». Но, несмотря на призывы о необходимости противопоставить глобальным проблемам, подъёму национализма и популизма конкретные механизмы, этого ожидать не стоит.

Украинская же дипломатия в очередной раз использовала эту международную площадку по максимуму – чтобы поднять вопросы не только урегулирования ситуации на Донбассе, но и в вопрос совместного противостояния России.