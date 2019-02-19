Компании США подвергаются кибератакам из Китая и Ирана, - СМИ

Десятки американский компаний и организаций пострадали от нападений хакеров из Ирана и Китая. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на данные полученные от семи информированных лиц.

Возможно, рассуждает издание, хакеров спровоцировали решение администрации президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки в отношении Ирана, а также противостояние США и Китая в торговой сфере, сообщает Голос Америки.

Министерство внутренней безопасности США выдало чрезвычайное распоряжение в ответ на нападения из Ирана в прошлом месяце, и с тех пор чиновники в большинстве своем не акцентировали внимание на этих нападениях

В кратком изложении отчета разведки, который зачитали корреспонденту NYT, речь идет о том, что среди жертв нападений китайских хакеров, которые охотились на технологические тайны, были такие компании как Boeing, General Electric Aviation и T-Mobile.

Наиболее серьезным противником США в киберсфере все еще видят Россию, которая, как считают, вмешивалась в выборы в США. Среди целей России, по сообщениям, также были объекты энергетики, говорится в статье.

В то же время китайские хакеры возобновили свои усилия. Их приоритетом, сообщают исследователи, является выполнение пятилетнего экономического плана Пекина, направленного на то, чтобы вывести Китай в лидеры в области искусственного интеллекта и других современных технологий.

"Некоторые недавние материалы, полученные разведкой, были созданы с военными целями, или для подготовки к будущему киберконфликту, но большая часть недавних краж связана с реализацией пятилетнего плана и других стратегий в сфере технологий", – говорит директор программ киберпространства аналитического центра Совета международных отношений США Адам Сигал.

Как сообщалось, в декабре США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой.