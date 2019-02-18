​Россия отложила производство "конкурента Boeing" из-за американских санкций

Россия вынуждена отложить серийное производства пассажирского самолета МС-21 из-за американских санкций, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы", - заявил он. Из-за этого срок запуска МС-21 в серийное производство "несколько сдвигается" - к концу 2020 года. Раньше предполагалось, что первые самолеты будут заложены уже в конце этого года.

О том, что санкции США против АО "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех") привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла МС-21 из США и Японии, написал в январе российский "Коммерсант".

Композитное крыло было главной особенностью МС-21. Отказ от него похоронит всю экономику проекта, указывает издание The Bell. Речь идет о самом конкурентном секторе мирового авиапрома - узкофюзеляжных среднемагистральных лайнерах. МС-21, по замыслу российских производителей, претендует на ту же нишу, что и Boeing 737 и Airbus A320, а также новейший китайский самолет Comac C919.

Самый крупный стартовый заказчик МС-21 - российский "Аэрофлот", имеющий контракт на 50 лайнеров.

МС-21 - второй гражданский самолет российской разработки после Sukhoi Super Jet-100 (эксплуатируется с 2011 года). Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния около 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214.