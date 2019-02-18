Facebook продавал личные данные пользователей, - парламент Британии

Через соцсеть иностранные государства также могли оказать влияния на референдум по "Брексит".

Марк Цукерберг выступает во время слушаний в Сенате, 10 апреля 2018.

Британские парламентарии обвинили соцсеть Facebook в продаже личных данных пользователей и использовании антиконкурентных практик. Об этом сказано в отчете британского парламента, подготовленного комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту.

Авторы отчета утверждают, что Facebook хотел перехватывать настройки конфиденциальности своих пользователей, чтобы ряд разработчиков приложений могли получать доступ к их данным.

Вместе с тем ряд руководителей Facebook либо умышленно вводили в заблуждение законодателей в ходе расследования, либо умышленно не информировали политиков о предполагаемом вмешательстве России в зарубежные выборы.

Парламентарии также заявили, что имеют доказательства влияния иностранных государственных деятелей на ход голосования по "Брексит" в 2016 году.

В отчете также упоминается распространение "фейковых новостей" и опасного контента, включая мошенничество, спам и порнографию.

Facebook уже отреагировал на эти обвинения, опровергая их, пишет Би-Би-Си. Представители соцсети заявили, что внесли значительные изменения в свою политику и поддерживают госрегулирование конфиденциальности и других параметров работы сети, если для этого есть разумные аргументы. Нарушение каких-либо законов Великобритании в Facebook отрицают.

Напомним, 14 декабря в компании Facebook заявили о возможной утечке фото 6,8 млн пользователей, которые ранее были скрыты настройками приватности. Ранее в 2018 году произошло несколько утечек личных данных пользователей.