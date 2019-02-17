Количество недобросовестных туристов из Израиля в Украину увеличилось, - Госпогранслужба

Их не впускают в страну и возвращают обратно.

Рост отказов во въезде в Украину израильским гражданам связан с увеличением количества недобросовестных туристов из Израиля.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Действительно, количество граждан Израиля, которым отказывается во въезде в Украину, увеличилось, но это не связано с каким-то злым умыслом украинской стороны. А с тем, что все больше поехало недобросовестных туристов, которые не имеют с собой достаточного количества средств, не могут подтвердить цель и программу своей поездки», - сказал Слободян.

Так, в течение последней недели произошло несколько резонансных случаев: в среду возвращено 14 израильтян, в четверг - 10, а перед выходными, в пятницу – уже 35 туристов и еще плюс 26 членов ультраортодоксальной группы. Представитель ГПСУ отметил, что раньше тоже были случаи отказа израильтянам во въезде в Украину, хотя их было меньше.

Кроме того, в Украине продолжен режим усиленных мер пропуска иностранцев через государственную границу Украины. «Это касается всех, в том числе и граждан Израиля», - добавил он.

Как сообщалось, в последние дни участились случаи отказа во въезде в Израиль для граждан Украины.

"С израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан. Мне приходилось постоянно отпускать под свою ответственность десятки украинцев, задержанных в Израиле. Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день!!! ", - заявил депутат ВР Георгий Логвинский.

Логвинский добавил, что после отказа во въезде 35 израильтянам в аэропорту Бен Гурион в Израиле задержали самолет со 140 гражданами Украины, однако позже их всех пропустили на территорию страны.

Депутат отметил, что два года на разных уровнях от Премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим граждан. Результаты наших общений если и дали позитивные сдвиги, то незначительные.

Напомним, по неофициальным данным количество украинских нелегалов в Израиле может достигать 50 тыс. человек. В 2017 году власти Израиля признали Украину безопасной страной, в которой нет военных действий, а среди претендующих на статус беженца нашли много самозванцев, которым начали массово отказывать и депортировать их.