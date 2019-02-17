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Трамп призвал союзников принять у себя более 800 захваченных в Сирии боевиков ИГИЛ

По его словам, после "падения Халифата" США "будут вынуждены отпустить их".

Трамп призвал союзников принять у себя более 800 захваченных в Сирии боевиков ИГИЛ
Трамп призвал союзников "забрать" более 800 захваченных в Сирии боевиков ИГИЛ
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны «забрать» из Сирии более 800 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом он написал в Твиттере.

Трамп попросил передать суду захваченных в Сирии боевиков.

"Халифат готов рухнуть. Альтернатива плохая - мы будем вынуждены отпустить их", - написал Трамп.

"США не хотят наблюдать, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, попадут. Мы так много всего делаем и тратим столько ресурсов. Теперь пора другим подключиться и выполнить ту работу, которую они в состоянии осуществить", - написал он.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен высказала опасения, что разгром джихадистской группировки "Исламское государство" может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети ИГ, пишет Немецкая волна.

"Нам известно, что "халифат" в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время ИГ меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок", - пояснила она. 

Напомним, 14 января Трамп официально заявил о начале вывода американских войск из СирииВчера сообщалось, что в Сирии остался один населенный пункт под контролем ИГИЛ.

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