В США уволенный с работы сотрудник устроил стрельбу в офисе компании: 5 погибших, 5 раненых

Пять человек погибли и еще пять офицеров получили ранения после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу в помещении компании в американском штате Иллинойс (город Аврора). Нападавший также убит. Об этом пишет ВВС.

Стрельба произошла в здании компании Henry Pratt, которая производит клапаны для водопроводных труб.

"Полиция назвала имя стрелявшего - Гэри Мартин, 45 лет, он был сотрудником компании. Позже телекомпания Си-би-эс со ссылкой на полицейские источники сообщила, что этот человек работал в компании 15 лет и был уволен в пятницу", - говорится в материале.

Местный канал сообщил, что Мартин достал пистолет во время встречи, на которой обсуждалось его увольнение, и начал стрелять, а затем открыл огонь в другом помещении. По данным канала, в 1995 году он был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи.

Один из свидетелей, который работает на заводе, рассказал, что узнал в нападавшем своего коллегу. По его словам, в руках у стрелявшего был пистолет с лазерным прицелом. Власти пока не подтвердили это.

Напомним, ранее в центре Киева пьяный мужчина стрелял из ружья.